Furto su treno a Chiavari, turista riconosce il proprio bagaglio: 26enne arrestato dalla polizia

Due arresti da parte della polizia ferroviaria di Genova in due diverse stazioni nella giornata di Ferragosto, per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale

Il primo episodio presso la stazione di Chiavari, dove un uomo 26enne, di origini algerine è stato fermato per furto: un viaggiatore di un treno Intercity lo aveva infatti segnalato alle forze dell'ordine per il comportamento sospetto, e sorpreso mentre furgava tra i bagagli riposti nelle cappelliere del vagone. Una volta sceso dal treno, si era frettolosamente allontanato.

Inseguito e poi fermato dalla pattuglia di polizia, è stato sorpreso con un zaino di colore scuro, ma il 26enne non sapeva dare contezza del contenuto. Durante l’accompagnamento dell’uomo presso gli uffici di Polizia per ulteriori accertamenti, un turista appena sceso dallo stesso convoglio, riconosceva il suo zaino e lo segnalava ai poliziotti presenti, dichiarando di averne subito il furto poco prima. Il ragazzo è stato arrestato per furto aggravato.

Il secondo episodio nella stazione Principe di Genova: nello stesso pomeriggio, un altro cittadino algerino di 32 anni è stato fermato per un controllo dagli agenti di polizia, che hanno poi scoperto come l'uomo fosse irregolare sul territorio nazionale. Accompagnato in Questura per il fotosegnalamento, durante il tragitto in auto il 32enne ha cominciato ad agitarsi, sferrando pugni al vetro e insultando gli agenti. L'uomo è arrivato perfino a minacciare la polizia, afferrando una sedia e avvicinandosi a loro con atteggiamento aggressivo.

I vari tentativi della pattuglia di riportare l’uomo alla calma si sono rivelati vani, infatti quest’ultimo non ha desistito dal suo intento, persistendo con i suoi atteggiamenti oltraggiosi e minacciosi e sferrando un calcio ad uno degli Agenti. L’algerino è stato arrestato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Nella mattinata del 16 Agosto, entrambi gli arrestati sono stati condotti presso il Tribunale di Genova ove, con il rito direttissimo, sono stati convalidati ambedue gli arresti. Resta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva.

