Trolley rubato a una principessa davanti a hotel di Genova, 28enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Genova hanno arrestato un 28enne accusato di furto aggravato per un episodio risalente al novembre del 2024, quando davanti a un hotel di via xx settembre era stato rubato un trolley ad un turista appena arrivato. Indagato anche un altro uomo, complice del primo, che attualmente risulta irreperibile.

I fatti risalgono al 27 novembre 2024, quando la vittima – una signora di origine svizzere - si era rivolta alla Stazione Carabinieri di Genova – Carignano per denunciare che, nella serata, dopo essere arrivata davanti all'hotel, nel prendere le valigie e poi recarsi all’interno della struttura per le consuete attività di registrazione in reception, si era reso conto che il bagagliaio dell’autovettura era aperto e che mancava un trolley, contenente diversi abiti di alta moda del valore di circa euro 200.000.

Subito erano state avviate le indagini dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro, coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova: attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile verificare la dinamica dell’evento ed il percorso fatto successivamente al reato dai due soggetti, fino ad arrivare alla loro esatta identificazione.

I carabinieri hanno notato movimenti anomali che, opportunamente acquisiti e monitorati, portavano all’individuazione di un’abitazione, poi risultata utilizzata come deposito di merce presumibilmente rubata. Infatti proprio in quell’immobile è stato fermato il 28enne ed all’esito della perquisizione sono stati rinvenuti diversi orologi, borse e monili di verosimile provenienza illecita, nonché 1600 euro, posseduti senza giustificato motivo.

Il 28enne – da considerarsi innocente fino a sentenza di condanna passata in giudicato - è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione e poi condotto presso il carcere di Marassi per l’esecuzione della misura. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a risalire alla proprietà dei beni rinvenuti nell’abitazione e ad accertare come il soggetto ne sia entrato in possesso

