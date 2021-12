Funivie a Savona, la proposta della Paita: "Nominare commissario il presidente dell’Autorità Portuale"

di Marco Garibaldi

"Tra i nodi da affrontare per garantire un futuro a questa realtà, c'è la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare la funzionalità dell'impianto"

"Con un emendamento di Italia Viva alla legge di Bilancio si trasferisce la nomina di Commissario straordinario per la realizzazione della funivia di Savona dal provveditore interregionale alle opere pubbliche al presidente dell'Adsp del Mar Ligure Occidentale".

Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito di un emendamento alla legge di Bilancio, segnalato dal gruppo di Italia Viva.

"Dopo la frana del 2019, a cui si è poi sommata la contrazione dei traffici legata alla pandemia, la Funivia Savona si trova ad affrontare un momento di grande difficoltà. Tra i nodi da affrontare per garantire un futuro a questa realtà, c'è la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare la funzionalità dell'impianto. In questo senso, la figura che, in virtù di una visione integrata del problema, può, nel ruolo di commissario, velocizzare di più le opere è il presidente dell'Adsp del Mar Ligure Occidentale. L'emendamento, a cui ho contribuito in prima persona, punta a realizzare il passaggio di funzioni che avevamo tentato già di ottenere con il Dl Infrastrutture. Ringraziamo per questo i senatori di Italia Viva e in modo particolare la capogruppo in Commissione Bilancio Donatella Conzatti per la sensibilità dimostrata. Considerata l'importanza strategica della Funivia Savona per il sistema logistico e l'economia liguri, ci aspettiamo altrettanta attenzione del governo".