Savona, la neve fino in riva al mare: lo spettacolo delle spiagge imbiancate

di Marco Innocenti

Mezzi spazzaneve e spargisale in azione su tutta la rete autostradale ligure

La neve a due passi dal mare, anzi, a pochi centimetri dal mare. E' lo spettacolo, suggestivo e non proprio usuale che si è presentato stamani su diverse spiagge della Liguria, soprattutto a Savona. I fiocchi, caduti abbondanti a quote collinari, si sono posati anche a livello del mare, arrivando a imbiancare perfino il bagnasciuga. Sulle coste dell'Imperiese e di Genova, invece piove nonostante fossero tutte interessate da una allerta gialla per neve.

Nevica invece nell'entroterra della provincia di Savona, soprattutto in Val Bormida, dove sono attivi gli spazzaneve, nell'entroterra del Genovesato, in valle Stura e nel Comune di Rossiglione, interessate da una allerta arancione, e sulle zone montane dell'Imperiese (allerta gialla). Neve anche sulla A6 Torino - Savona e sulla A7 Genova -Milano. Fiocchi anche a Genova, in alta Valbisagno, in Valpolcevera, in Valbrevenna, al passo dei Giovi. Sta nevicando anche a Santo Stefano d'Aveto, la stazione sciistica in provincia di Genova.

La zona più colpita dalle nevicate è il Savonese: Arpal ha registrato 15 centimetri a Monte Settepani, 14 a Urbe Vara Superiore, 12 a Dego, mentre 5 erano i centimetri a Campo Ligure (Genova).