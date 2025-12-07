Francoforte: Stadler si aggiudica appalto per 27 CITYLINK per FRFRM

Stadler si è aggiudicata un contratto da Fahrzeugmanagement-Region Frankfurt RheinMain (fahma), una filiale di Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), per la fornitura di 27 tram CITYLINK. I tram opereranno sulla linea Regionaltangente West (RTW). Il contratto include anche la manutenzione a lungo termine dei veicoli.

La gara d’appalto comprendeva 27 veicoli CITYLINK, sviluppati appositamente per le esigenze del servizio RTW. Essendo veicoli a doppio sistema, possono operare sia sulle linee principali che su quelle della metropolitana leggera. I veicoli, lunghi circa 50 metri, possono ospitare circa 360 passeggeri e consentono viaggi senza barriere a diverse altezze dei binari. Ciò è necessario perché il servizio RTW deve servire sia le altezze dei binari della Deutsche Bahn (76 e 96 cm) sia l’altezza dei binari del servizio RTW (80 cm).

La consegna dei primi tre veicoli per i test e l’omologazione è prevista per l’autunno 2028. L’intera flotta dovrebbe essere pronta entro l’autunno 2030. L’RTW dovrebbe comunque entrare in piena operatività al cambio di orario di dicembre 2030.

Oltre alla consegna, l’accordo comprende anche la manutenzione, l’assistenza e la fornitura di ricambi per i veicoli per un periodo contrattuale di 30 anni. Con CITYLINK, Stadler si affida a una piattaforma collaudata, ottimizzata per il trasporto misto urbano e regionale.

“Un progetto speciale”

“Con l’assegnazione del contratto di fornitura e manutenzione dei veicoli, è stato compiuto un altro passo decisivo verso il completamento della Regionaltangente Ovest. Non solo sono in costruzione le tre tratte principali della Regionaltangente Ovest, ma è stata anche presa la decisione sui veicoli. Ciò significa che sono state gettate le basi più importanti per l’avvio a pieno regime della linea Regionaltangente Ovest alla fine del 2030”, ha affermato il Prof. Knut Ringat, Amministratore Delegato di RMV, nonché Amministratore Delegato di fahma.

Iñigo Parra, CEO di Stadler Division Spain: “Siamo lieti di esserci aggiudicati l’appalto e di aver guadagnato la fiducia di fahma e RMV nell’affidarci la costruzione e la manutenzione dei veicoli per il trasporto pubblico. Si tratta di un progetto speciale che richiede nuovi sviluppi, ad esempio in termini di accesso senza barriere a diverse altezze dei binari. Non vediamo l’ora di realizzare altri veicoli a doppio sistema che consentiranno ai passeggeri di cambiare treno, aumentando così l’attrattiva del trasporto pubblico. Il team Stadler è molto esperto, altamente motivato e realizzerà il progetto nei tempi previsti.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.