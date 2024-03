Frana a Crocefieschi, il sindaco Bassignana: "Subito la messa in sicurezza, poi la conta dei danni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tragedia sfiorata nella notte a Crocefieschi, nell'entroterra genovese, dove ieri sera intorno alle ore 20.30 si è verificata una frana a causa del maltempo: un grosso masso si è abbattuto sulla scuola del paese sfiorando la chiesa

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma i vigili del fuoco hanno precauzionalmente evacuato un'abitazione e interdetto l'accesso ad altre tre case e a un campetto da calcio.

Attualmente sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco con i tecnici del Comune. "Questa mattina ci sarà un sopralluogo con il geologo per capire cosa andrà fatto" ha detto a Telenord il sindaco di Crocefieschi Filippo Bassignana

Il masso ha colpito un muro di sostegno sfondandolo e rompendo una finestra della scuola, dove vista l'ora non erano in corso attività didattiche. L'edificio scolastico ha subito ingenti danni.

poi sarà necessario capire se vi sono parti pericolanti e se lunedì gli alunni potranno fare o meno ritorno in classe.

Regione Liguria segue con attenzione la situazione a Crocefieschi dove sono in corso i sopralluoghi da parte dei tecnici del Comune con un geologo e i vigili del fuoco a seguito della frana con un grosso masso che ieri sera si è abbattuta sulla scuola, provocando ingenti danni ma fortunatamente senza feriti. Il presidente Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone sono in costante contatto con il sindaco, Filippo Bassignana. Una abitazione è stata evacuata nella notte in via precauzionale e non si escludono ulteriori analoghi provvedimenti nel corso della giornata. "Siamo a disposizione dell'amministrazione comunale con la nostra protezione civile - dichiarano Toti e Giampedrone - Certamente la frana è dovuta alle piogge che sono cadute nei giorni scorsi e che, come sappiamo, possono determinare conseguenze sul terreno anche a distanza di giorni. Nelle prossime ore - ricordano - è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione con possibili temporali forti che colpiranno soprattutto la parte del centro e ponente ligure dalla notte e per tutta la giornata di domani. I nostri previsori di Arpal sono al lavoro per l'emissione del primo bollettino della giornata, dopo le 12. Raccomandiamo prudenza a tutti i cittadini che possono informarsi attraverso i canali anche social della Regione Liguria".