Framura, ciclovia tirrenica: via ai lavori per il nuovo sottopasso pedonale della stazione. Giampedrone: "Intervento chiave anche per il turismo"

Sono iniziati a Framura, nell'area della stazione ferroviaria, i lavori di ripristino e adeguamento del sottopasso pedonale di raccordo con il tratto di ciclovia tirrenica tra Framura, Bonassola e Levanto. L'intervento è stato possibile grazie a un investimento complessivo di quasi 3 milioni (2.980.140 di euro), di cui 2.780.140 finanziati da Regione Liguria a valere su Fondo Strategico Regionale, mentre i restanti 200mila dal Comune, con fondi messi a disposizione dal soggetto attuatore Rfi. Nello specifico, i lavori prevedono l'adeguamento del sottopasso già esistente in località Chiama, ma ormai in disuso, e il relativo prolungamento a monte della ferrovia per il superamento delle barriere architettoniche, nonché per garantire il raccordo intermodale con la ciclovia tirrenica in un tratto di oltre 5 chilometri.

"Si sta concretizzando un intervento chiave per garantire il collegamento della ferrovia con il percorso della ciclovia - commenta l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -, assicurandone la piena accessibilità e continuità. Come in altri casi che riguardano la ciclovia, anche questo è un tratto di particolare attrattiva turistica, che sarà inoltre interessato dall'abbattimento delle barriere architettoniche. Regione Liguria monitorerà l'avanzamento dei lavori: entro fine anno vedremo completato un ulteriore tassello dell'infrastruttura, che si estenderà su circa 460 chilometri tra Ventimiglia e Marinella di Sarzana coinvolgendo 77 comuni e tre aree protette".

"Grazie alla volontà e alla sinergia tra Regione Liguria, Rfi e Comune di Framura - prosegue il sindaco Andrea Da Passano - inauguriamo l'inizio dei lavori di questa importante infrastruttura a servizio della comunità, fondamentale anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Di fatto i lavori renderanno accessibile a tutti la splendida ciclovia tirrenica, ma contribuiranno anche a garantire maggiore fruizione e sicurezza dell'intera area della stazione ferroviaria: un intervento che valorizzerà tutto il nostro litorale".