Fotovoltaico, Ef Solare ottiene un finanziamento da 2,2 miliardi per nuovi impianti

Ef Solare Italia ha ottenuto un finanziamento verde da 2,2 miliardi di euro a sostegno del proprio piano industriale, di cui 1,7 miliardi con impegno di disponibilità fino alla scadenza del contratto (committed). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il finanziamento, conforme ai principi della finanzia sostenibile (Green Loan Principles), consente all'azienda di ottimizzare la propria struttura finanziaria, attraverso il rifinanziamento del debito esistente per 1,3 miliardi.L'obiettivo è di completare il piano di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti esistenti e sostenere lo sviluppo dei progetti in nuove infrastrutture (greenfield).

Il valore - "La chiusura di un finanziamento in 'project financing', che nel 2025 è il più grande ad oggi in Italia nel settore - commenta il direttore finanziario Sabino Lorusso - è un'importante conferma della fiducia nel nostro modello di business da parte del sistema bancario italiano e internazionale". Secondo l'amministratore delegato Andrea Ghiselli l'operazione costituisce un "passaggio strategico che ci consente di rafforzare la struttura finanziaria del gruppo e di supportare la nostra visione industriale futura".

Gli alleati - Il finanziamento è stato sottoscritto da Banco Bpm, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Ing, Intesa Sanpaolo e Unicredit, affiancate da Bayerische Landesbank e Bper Banca, Mps, Bbva, Cdp, e SogGen. L'azienda è stata assistita da Legance Avvocati Associati e da Arcus Financial Advisors, mentre gli istituti bancari si sono appoggiati a Chiomenti Studio Legale Internazionale, Eos Consulting e Aon Italia. All'operazione ha partecipato anche Kpmg Advisory.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.