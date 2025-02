Forza Italia sceglie il segretario provinciale e di Rapallo: Giovanni Beverini e Giacomo Raffo. "Vogliamo aumentare gli iscritti"

È stato un lungo applauso a sancire le due nomine pesantissime che ieri pomeriggio hanno dato a Forza Italia il segretario provinciale (esclusa la città di Genova per cui il segretario è Mario Mascia, ndr) e quello di Rapallo nel doppio congresso che si è svolto proprio nella città del Tigullio, roccaforte azzurra. Il primo ruolo è stato assegnato a Giovanni Beverini, commissario uscente dopo l'addio di Giorgio Tasso e responsabile regionale del dipartimento giustizia, mentre per la guida di Forza Italia Rapallo è stato sceto Giacomo Raffo, 20 anni, già responsabile regionale dei settori Organizzazione e Tesseramento di Forza Italia Liguria, nonché Vice Segretario regionale dei Giovani di Forza Italia.

Obiettivo aumento tesserati - "Da oggi guiderò il partito con una legittimazione democratica" ha dichiarato subito dopo la nomina Beverini, che ha sottolineato come Forza Italia sia "un partito in crescita", e per questo "vorrei che il consenso si tramutasse in nuove iscrizioni: mi impegnerò per una campagna di tesseramento che porti tanti nuovi iscritti al nostro partito". Sulla stessa lunghezza d'onda il giovanissimo Raffo, per cui "fare il coordinatore cittaddino in un comune dove Forza Italia prende il 25% è una grande responsabilità che cercherò di gestire al meglio, voglio lavorare per cercare di aumentare gli iscritti e allargare sempre di più il consenso". Raffo è molto sorridente, "è un'elezione che mi riempie d'orgoglio - dichiara - giunta dopo un lavoro di 8 anni" per cui "ringrazio Carlo e Roberto Bagnasco.

Le dichiarazioni di Stefano Benigni, parlamentare e vice segretario nazionale di Forza Italia - "Forza Italia lavora per rafforzarsi sui territori. Alle regionali abbiamo avuto un risultato in crescita, a Rapallo uno straordinario. Vogliamo continuare a dare spazio a chi condivide i nostri ideali e le nostre battaglie, quindi abbiamo aperto le porte del partito con congressi comunali e provinciali, dando il via ad un percorso per rafforzarci sui territori aumentando i punti di riferimento, che siano in grado di interpretare le istanze e i problemi delle comunità e dare delle risposte".

Le dichiarazioni di Mario Mascia, segretario di Forza Italia a Genova - "Abbiamo completato il quadro delle nomine nel territorio genovese. Il partito si sta riorganizzando in maniera ben precisa seguendo anche una road map indicata dal segretario Tajani, che crede fortissimamente nel rinnovo degli organi del partito e nel consenso anche a livello di iscritti nel partito. Una strategia vincente, che consente a Forza Italia di essere in maniera permanente sul territorio".

Le dichiarazioni di Caterina Patrocinio, segretaria di Azzurro Donne, il movimento delle donne interne al partito - "Due nomine importanti, persone che sono la rappresentazione del nostro partito. Il segretario provinciale per noi è una forza aggiuntiva, è il fil rouge che ci mancava per comporre tutta la filiera".

Di seguito l'elenco completo dei membri delle segreterie

Lista Provinciale

Segretario: Giovanni Beverini

Membri:

1. Antonella Aonzo (Rapallo)

2. Leonardo Baldineti (Recco)3. Barsotti Maurizio (Chiavari)

4. Sergio Rapuzzi (Zoagli)

5. Eugenio Brasey (Rapallo)

6. Gianteo Bordero (Sestri Levante)

7. Claudio Muzio (Casarza Ligure)

8. Pescino Sara (Chiavari)

9. Mario Frascarolo (Rapallo)10. Lorenzo Mondelli (Rapallo)

11. Resella Oddone Olivari (Camogli)

12. Sabina Pesce (Lavagna)

Segreteria Comunale Rapallo: Giacomo Raffo

1. Filippo Lasinio

2. Eugenio Brasey

3. Antonella Aonzo

4. Vittorio Pellerano

5. Franco Parodi

6. Daniele Trucco

7. Laura Caponiti

8. Paolo Parma

9. Carlotta Bozzo

10. Lorenzo Mondelli

11. Mario Frascarolo

12. Gaetano Lombardo

13. Alessandro Mazzarello

14. Giovanna De Angelis

15. Emanuela Artibani

16. Palma Maria Cisternino

17. Fiorella Borla

18. Giorgio Pocorobba

19. Elisabetta Bagnasco

20. Giuseppe Candido

21. Simone Bergamini

22. Arduino Maini

23. Tiziana Giulianotti

24. Chiara Sguerso

25. Simone Casellato

