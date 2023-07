Forza Italia, Roberto Bagnasco: "La linea politica non cambierà: chi è andato via non vedo come possa rientrare"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nel corso di 'Primo Piano', il deputato di Forza Italia Roberto Bagnasco ha commentato le voci di possibili rientri nel partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi: "Chi è andato via, come Carfagna, Gelmini, Scajola e Toti, per restare a nomi più di spicco, lo ha fatto non per questioni personali o per qualche sgarbo subito, ma perché era in disaccordo con la linea politica. Ecco: questa non cambierà, quindi non vedo come possano rientrare in Forza Italia coloro che hanno deciso di andare via. Certo si può sempre collaborare, ma se sono andati via per motivi importanti che li ha portati a una sofferta uscita, è impensabile che siano all'interno del partito".