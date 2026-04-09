Forum ecosostenibilità Tn, Vetro, margini di crescita nel riciclo Della Valle (Univetro): “Qualità e cultura le nuove sfide”

Il riciclo del vetro in Italia ha già raggiunto livelli elevati, ma la sfida ora si gioca sulla qualità del materiale raccolto e su una maggiore diffusione della cultura del riciclo, soprattutto nei territori turistici.

Riciclo – Il vetro rappresenta una delle materie più virtuose nel panorama del recupero. “Il vetro è forse la materia prima più diffusa e più entrata nella mentalità della cittadinanza”, anche grazie alla sua capacità di essere riciclato al 100%: “da bottiglia si crea bottiglia”. Il sistema italiano ha già raggiunto i target europei con largo anticipo, segno di un modello consolidato e ben compreso dai cittadini.

Margini – Nonostante i risultati raggiunti, esistono ancora ampi margini di miglioramento. A sottolinearlo è il presidente di Univetro, Alessandro Della Valle, che evidenzia come “i margini di miglioramento ci sono, come in tutte le filiere del recupero”. In particolare, permangono differenze territoriali, con il Sud Italia che presenta ancora criticità nella raccolta.

Qualità – La nuova frontiera è rappresentata dalla qualità del vetro raccolto. Migliorare la selezione significa rendere il materiale sempre più adatto al riutilizzo industriale, ottimizzando il ciclo produttivo e riducendo gli scarti. Un passaggio cruciale per rafforzare il ruolo del vetro come materia prima seconda nel settore dell’imballaggio.

Territorio – Anche la Liguria si inserisce in questo scenario, con risultati leggermente inferiori alla media nazionale. Le caratteristiche del territorio e la forte presenza turistica incidono sulle performance complessive, rendendo più complessa la gestione dei flussi di rifiuti.

Turismo – L’impatto del turismo è significativo. “La civiltà non è soltanto quella degli italiani, ma anche quella degli stranieri”, osserva Della Valle, sottolineando la necessità di una comunicazione mirata anche verso i visitatori. Coinvolgere i turisti nei processi di raccolta differenziata diventa quindi un passaggio essenziale per migliorare ulteriormente i risultati del sistema.

Cultura – Il riciclo passa sempre più dalla consapevolezza collettiva. Oltre agli aspetti tecnici e organizzativi, è la cultura del riuso a fare la differenza, trasformando un’abitudine consolidata in un modello condiviso e sempre più efficace.

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