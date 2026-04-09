Forum ecosostenibilità Tn, Tommasini (A.R.LI.R): “Rifiuti in crescita, serve pianificazione e impianti per chiudere il ciclo”

In Liguria cresce la produzione di rifiuti nonostante l’aumento della raccolta differenziata. La sfida ora è chiudere il ciclo con impianti adeguati e una pianificazione condivisa tra enti e territori.

Scenario – “Partiamo dalla programmazione”, ha spiegato Sergio Tommasini, direttore dell’Agenzia regionale per i rifiuti. La pianificazione rappresenta una leva strategica per governare un sistema complesso, che coinvolge 234 Comuni, quattro province e nove gestori.

Numeri – La Liguria produce circa 830 mila tonnellate di rifiuti all’anno, in crescita rispetto al 2024. Un trend in linea con il dato nazionale. La raccolta differenziata si attesta intorno al 61%, ma resta una quota significativa di indifferenziato, pari a circa 310 mila tonnellate.

Sfida – “Questa è la sfida”, ha sottolineato Tommasini: da un lato aumentare la qualità e la quantità della differenziata, dall’altro gestire in modo efficiente la parte residua. L’obiettivo è ridurre il ricorso alle discariche e puntare su impianti di fine ciclo.

Impianti – Tra le soluzioni previste, anche il futuro termovalorizzatore inserito nel piano regionale dei rifiuti. Un’infrastruttura che dovrebbe contribuire a rendere la regione più autonoma nella gestione dell’indifferenziato.

Dialogo – Centrale il confronto con i territori. “È un modello partecipativo”, ha evidenziato Tommasini. L’agenzia lavora a stretto contatto con i Comuni, suddivisi in nove bacini, per supportare la pianificazione economica e regolatoria.

Sistema – Il coordinamento con la Regione e con l’assessore di riferimento garantisce indirizzi condivisi. L’obiettivo è costruire un sistema efficiente e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Tariffe – Tutto questo si riflette anche sui costi. Il lavoro sulla filiera mira a rendere la Tari “sempre più bassa, equa ed equilibrata”, rispondendo alle aspettative dei cittadini.

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