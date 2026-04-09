Forum ecosostenibilità Tn, Piatto (Conai): “Consorzi chiave per il riciclo, ma serve più qualità nella raccolta differenziata”

Il sistema consortile rappresenta uno dei pilastri del riciclo in Italia, ma la qualità della raccolta differenziata resta la sfida principale. Migliorare i conferimenti è essenziale per trasformare i rifiuti in nuove risorse.

Sistema – “Il sistema consortile supporta il Paese da oltre 25 anni”, ha spiegato Luca Piatto, direttore rapporti territoriali Conai. Il riferimento è all’Accordo Quadro Anci-Conai, che consente ai Comuni di stipulare convenzioni con i consorzi di filiera per la gestione degli imballaggi.

Filiera – Il meccanismo è strutturato per materiali: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro. I Comuni conferiscono i rifiuti raccolti ai consorzi, che si occupano dell’avvio a riciclo e riconoscono agli enti locali i costi sostenuti per la raccolta differenziata. Un modello che ha garantito stabilità e crescita al sistema.

Risultati – I numeri confermano l’efficacia. “Siamo al primo posto in Europa come riciclo dei rifiuti di imballaggio”, ha sottolineato Piatto. In pochi decenni si è passati da meno di un imballaggio su quattro recuperato a oltre il 76%, con più di tre su quattro avviati a riciclo.

Qualità – Nonostante i risultati, il nodo resta la qualità dei materiali. “La raccolta differenziata è un mezzo, non l’obiettivo”, ha ricordato Piatto. Il vero traguardo è sottrarre rifiuti alla discarica e reimmetterli nel ciclo produttivo, ma questo è possibile solo con conferimenti corretti.

Criticità – La presenza di materiali estranei nelle raccolte differenziate compromette l’efficienza del sistema e riduce la possibilità di recupero. Per questo, migliorare la qualità è oggi la priorità condivisa da istituzioni e operatori del settore.

Prospettive – Il sistema consortile resta uno strumento centrale per accompagnare imprese e territori nella transizione verso l’economia circolare, ma richiede un impegno costante per garantire standard sempre più elevati.

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