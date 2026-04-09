Forum ecosostenibilità Tn, Palermo accelera sulla differenziata, Todaro: “Dal 13% al 30%, ora la sfida è culturale”

Palermo compie un balzo in avanti nella raccolta differenziata, passando dal 13% al 30% in poco più di un anno. Un risultato significativo che apre però una nuova fase: migliorare i comportamenti dei cittadini e consolidare la crescita.

Crescita – “In un anno e mezzo abbiamo fatto un salto importante”, ha dichiarato Giuseppe Todaro, presidente di Rap Palermo. Un’accelerazione resa possibile da interventi rapidi e dall’estensione dei servizi in diversi quartieri della città.

Territori – I risultati più evidenti arrivano dalle aree dove il sistema è stato introdotto per primo. “Nei quartieri dove siamo partiti siamo oltre il 60%”, ha spiegato Todaro, sottolineando come il modello funzioni quando viene applicato in modo capillare.

Impegno – Il percorso, però, non è stato semplice. “Un lavoro faticosissimo”, ha evidenziato, soprattutto per i tempi stretti legati alla chiusura di progetti avviati negli anni precedenti. Determinante è stato l’investimento sulla comunicazione e sul coinvolgimento dei cittadini.

Criticità – Restano tuttavia problemi rilevanti. “Alcuni purtroppo ancora non vogliono fare la differenziata”, ha spiegato Todaro. Tra le difficoltà principali, la cosiddetta “migrazione dei rifiuti”, con conferimenti impropri in altri quartieri o abbandoni in zone nascoste.

Obiettivi – Lo sguardo è già rivolto al futuro. “Contiamo di arrivare oltre il 45-50% nell’arco di un anno, un anno e mezzo”. Un traguardo ambizioso, che richiederà un ulteriore salto di qualità.

Collaborazioni – Per raggiungerlo, Rap punta su una rete di partner. Sono coinvolti enti, associazioni come Legambiente e il sistema consortile, con l’obiettivo di rafforzare sia gli aspetti tecnici sia quelli educativi.

Cultura – La vera sfida resta quella sociale. “Il salto non è solo tecnologico, ma culturale”, ha concluso Todaro. Un cambiamento che riguarda l’intera comunità e che sarà decisivo per consolidare i risultati.

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