Forum ecosostenibilità Tn, Antonicelli (Amiu Puglia): “Differenziata in crescita a Bari e Foggia, nuove tecnologie per accelerare”

La raccolta differenziata in Puglia mostra segnali di crescita, con risultati significativi a Bari e progressi in corso a Foggia. L’obiettivo è migliorare ulteriormente le percentuali attraverso innovazione e nuovi modelli di raccolta.

Dati – “Amiu Puglia gestisce Bari e Foggia per circa mezzo milione di abitanti”, ha spiegato il direttore generale Antonello Antonicelli. La produzione complessiva si attesta intorno alle 250 mila tonnellate di rifiuti all’anno, un volume che richiede sistemi sempre più efficienti.

Bari – Nel capoluogo regionale i risultati sono in crescita. L’estensione del porta a porta ha coinvolto circa 150 mila residenti, mentre l’introduzione del servizio per le utenze non domestiche del centro ha consentito di superare il 50% di raccolta differenziata negli ultimi mesi.

Innovazione – Il percorso prosegue con nuovi strumenti. “Sono state programmate ulteriori iniziative”, ha spiegato Antonicelli, tra cui l’introduzione dei cassonetti intelligenti nelle aree centrali, finanziati con il PNRR. Queste soluzioni, insieme all’ampliamento del porta a porta, dovrebbero permettere un ulteriore incremento già nel 2026.

Foggia – Anche nel secondo capoluogo si registrano progressi. Dal 2024 è stato avviato il porta a porta per le utenze non domestiche del settore food e una raccolta dedicata per gli imballaggi in cartone. “Siamo passati velocemente dal 0 al 30%”, ha evidenziato Antonicelli.

Progetti – Per Foggia è prevista una nuova fase di sviluppo. Sono pronti i cassonetti ad accesso controllato, che verranno installati entro il 30 giugno per rispettare le scadenze del PNRR e migliorare ulteriormente le performance.

Prospettive – Nonostante i progressi, resta margine di crescita. L’obiettivo è avvicinarsi ai target prefissati, puntando su tecnologia, organizzazione e maggiore partecipazione dei cittadini.

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