Forum ecosostenibilità Tn, Falteri (Federlogistica): “Filiera green e regole per restare competitivi”

La transizione ecologica sta ridisegnando il ruolo della logistica, trasformandola da semplice supporto operativo a elemento chiave per la competitività delle imprese e l’accesso ai mercati.

Filiera – La sostenibilità non riguarda solo l’ambiente, ma l’intera organizzazione della catena logistica. “La logistica è lo strumento per mettere in moto il cuore industriale del Paese”, spiega Davide Falteri, presidente di Federlogistica, sottolineando come il settore sia centrale anche nelle relazioni internazionali.

Regole – L’adeguamento alle normative ambientali diventa un fattore determinante. Le imprese devono operare in una logica di filiera “compliant alle regole”, per garantire accesso ai mercati e competitività. Questo consente anche alle realtà più piccole di collaborare con i grandi operatori, mantenendo solidità economica e rispetto degli standard ESG.

Innovazione – Il percorso verso la sostenibilità passa dall’innovazione tecnologica, soprattutto nei trasporti. Nei mezzi pesanti la transizione è ancora lenta, anche a causa dei costi elevati e della diffusione limitata di infrastrutture per l’elettrico. Rimangono soluzioni intermedie come i combustibili alternativi, mentre il pieno sviluppo elettrico è ancora in fase di espansione.

Ultimo miglio – Diversa la situazione nel segmento urbano, dove la logistica dell’ultimo miglio è già più avanzata. L’utilizzo di veicoli elettrici consente maggiore integrazione nei contesti cittadini e favorisce modelli di “smart city”. In questo ambito, l’essere green non è solo una scelta ambientale, ma anche una condizione necessaria per operare.

Accesso – Le regole ambientali incidono direttamente sull’accesso ai centri urbani e alle filiere produttive. Solo le realtà conformi ai requisiti possono entrare e operare in determinati contesti, rendendo la sostenibilità un elemento di selezione oltre che di sviluppo.

Prospettive – La logistica, quindi, si conferma un settore strategico nella transizione ecologica: da un lato sostiene il sistema produttivo, dall’altro si adatta a standard sempre più stringenti, diventando parte attiva del cambiamento.

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