Forum ecosostenibilità Tn, Manzi (Ama Roma): “Differenziata verso il 50%, nuovi impianti per migliorare il sistema”

Roma si avvicina al 50% di raccolta differenziata, con segnali di crescita e nuovi impianti in arrivo. Ma la complessità del territorio e il peso del turismo rendono la sfida ancora aperta.

Dati – “Siamo prossimi al 50% annuale di raccolta differenziata”, ha dichiarato Bruno Manzi, presidente di Ama Roma. Un traguardo importante per una città dalle dimensioni e dalle criticità uniche nel panorama nazionale.

Organizzazione – Il sistema si basa su un modello misto. Il porta a porta copre circa un terzo della popolazione, pari a 900 mila abitanti, e due terzi del territorio. Il resto della città continua a utilizzare la raccolta stradale, mentre le utenze non domestiche, come ristoranti e attività commerciali, sono servite con modalità dedicate.

Impegno – “È un grandissimo sforzo per la nostra azienda”, ha sottolineato Manzi, evidenziando i progressi compiuti negli ultimi anni. L’organizzazione del servizio richiede un continuo adattamento per migliorare le performance e aumentare le percentuali di raccolta.

Impianti – Il salto di qualità è atteso con l’entrata in funzione di nuove infrastrutture. Dal 1° gennaio saranno operativi due biodigestori per l’organico da 100 mila tonnellate ciascuno e due impianti per il trattamento di plastica e carta. Strutture che contribuiranno a rendere più efficiente l’intero ciclo dei rifiuti.

Turismo – Una delle principali criticità resta il forte afflusso turistico. “Complica molto la situazione”, ha ammesso Manzi. Le presenze non residenziali rappresentano oltre un terzo del totale e rendono più complessa la gestione, soprattutto sul piano della comunicazione.

Comunicazione – Differenze culturali e abitudini diverse rendono più difficile spiegare le modalità di raccolta ai visitatori. Per questo, rafforzare le attività informative diventa una priorità per migliorare i risultati.

Prospettive – L’obiettivo è consolidare la crescita, puntando su impianti, organizzazione e coinvolgimento dei cittadini, per rendere il sistema più efficiente e sostenibile.

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