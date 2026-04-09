Città dei 15 minuti: la Bassa Valbisagno si mobilita per soddisfare le necessità dei suoi abitanti

Il municipio Bassa Valbisagno approva all'unanimità la mozione relativa alla città dei 15 minuti, una nuova visione dei servizi...a chilometro zero. Un'iniziativa promossa da Simone Leoncini e Guglielmo Frisone e che attraversa ambiti tra di loro molto diversi ma ugualmente importanti e utili per i residenti. Ad approfondire il tema e a svelare i singoli progetti ci pensa il consigliere Simone Leoncini, rigorosamente in diretta sul Telenord.

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