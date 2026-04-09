Forum ecosostenibilità Tn, Iascone (Ricrea): “Riciclo all’86%, ma serve più consapevolezza dei cittadini”

Il riciclo degli imballaggi in acciaio in Italia raggiunge livelli elevati, con un tasso dell’86,4%. Un risultato che conferma l’efficacia del sistema, ma che richiede ancora impegno su informazione e qualità della raccolta.

Dati – “Gli ultimi dati ci danno un tasso di riciclo all’86,4% sull’immesso al consumo”, ha spiegato Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione e relazioni esterne Ricrea. In pratica, più di otto imballaggi su dieci vengono recuperati e avviati a nuova vita nelle acciaierie.

Filiera – Il risultato è il frutto di un lavoro condiviso. “Grazie a un lavoro di squadra”, ha sottolineato Iascone, che coinvolge cittadini, Comuni e gestori della raccolta. Il processo parte dalla separazione domestica, prosegue con il servizio pubblico e si completa negli impianti di selezione.

Raccolta – Gli imballaggi in acciaio vengono conferiti insieme ad altri materiali. “Veniamo raccolti assieme all’alluminio come metalli e poi con la plastica o con il vetro”, ha spiegato. Successivamente, nei centri di selezione, il materiale viene separato e destinato alle acciaierie.

Tecnologia – Una delle ragioni dell’elevato tasso di riciclo è la semplicità del processo. “Contenendo minerali di ferro è magnetico”, ha evidenziato Iascone. Questo permette una separazione rapida ed efficace tramite nastri magnetici, facilitando il recupero dei volumi.

Comunicazione – Resta però centrale il ruolo dell’informazione. “Sensibilizzare i cittadini è fondamentale”, ha ricordato Iascone. Molti imballaggi in acciaio – dalle lattine ai barattoli, fino alle bombolette – non sono sempre riconosciuti come riciclabili.

Prospettive – L’obiettivo è aumentare ulteriormente il recupero, valorizzando quello che viene definito “un vero e proprio giacimento urbano”. Migliorare la conoscenza e la qualità dei conferimenti sarà decisivo per rafforzare la filiera.

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