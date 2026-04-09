Forum ecosostenibilità Tn, Galdo (Cial): “Comunicazione decisiva per una raccolta differenziata davvero efficace”

La comunicazione è un elemento chiave per il successo della raccolta differenziata, soprattutto per materiali come l’alluminio. Informare correttamente i cittadini su cosa e come conferire può fare la differenza tra un sistema efficiente e uno dispersivo.

Ruolo – “Direi fondamentale”, ha spiegato Gennaro Galdo, responsabile comunicazione Cial. Parlare con i cittadini è un’attività quotidiana, necessaria per orientare comportamenti corretti e migliorare i risultati della raccolta.

Specificità – L’alluminio presenta caratteristiche particolari. “Non si raccoglie mai da solo”, ha sottolineato Galdo. A differenza di vetro, plastica e carta, non esiste un contenitore dedicato, perché i quantitativi non giustificherebbero una raccolta monomateriale. Per questo viene conferito insieme ad altri materiali, come plastica o vetro.

Modelli – In Italia il sistema varia da territorio a territorio. “A macchia di leopardo”, ha spiegato Galdo, anche se il modello plastica-metalli si sta diffondendo sempre di più. Una situazione che rende ancora più importante una comunicazione chiara e uniforme.

Informazione – Non basta spiegare come differenziare, ma anche cosa conferire. “Spesso la raccolta dell’alluminio è identificata solo con le lattine”, ha osservato Galdo. In realtà esistono diverse tipologie di imballaggi in alluminio che possono essere riciclati, molti dei quali poco conosciuti dai cittadini.

Obiettivo – La sfida è recuperare sempre più materiale. “Lavoreremo per far sì che dell’alluminio non si perda neanche un grammo”, ha concluso Galdo. Un traguardo che passa da una maggiore consapevolezza e da una comunicazione sempre più efficace.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.