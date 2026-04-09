Forum ecosostenibilità, Mordegna (Sige): “Sicurezza sul lavoro e sostenibilità leve strategiche per l’economia circolare”



Sostenibilità e sicurezza sul lavoro sono sempre più interconnesse nel settore dei rifiuti e della logistica. È questo il messaggio emerso dall’intervento di Sige al Forum sull’ecosostenibilità, dove il confronto tra operatori è stato indicato come leva strategica per il futuro.

Partecipazione – “Siamo molto felici di essere qui per il secondo anno”, ha dichiarato Stefano Mordegna, direttore generale di Sige, sottolineando l’importanza dell’evento e facendo i complimenti agli organizzatori. Il Forum rappresenta un’occasione di dialogo tra imprese, istituzioni e tecnici impegnati nella transizione ecologica.

Confronto – Per Sige, il valore principale è nello scambio di competenze. “È un momento molto importante perché è un momento di scambio”, ha spiegato Mordegna. L’obiettivo è costruire una nuova cultura condivisa sui temi della sostenibilità, in particolare nel campo della logistica e della gestione dei rifiuti.

Sostenibilità – L’attenzione si concentra su modelli operativi più efficienti e responsabili. L’integrazione tra logistica e economia circolare richiede infatti innovazione, ma anche un approccio sistemico che coinvolga tutti gli attori della filiera.

Sicurezza – Un ruolo centrale è svolto dalla sicurezza sul lavoro. “È uno dei KPI che dobbiamo monitorare nei bilanci di sostenibilità”, ha evidenziato Mordegna. Non si tratta solo di un obbligo normativo, ma di un elemento sempre più determinante anche sul piano etico e competitivo.

Mercato – Le imprese sono chiamate a rispondere a standard sempre più elevati. “Solo le società che gestiranno in maniera coerente la sicurezza potranno avere successo”, ha aggiunto Mordegna. Un orientamento che riflette le nuove richieste del mercato e degli stakeholder.

Prospettive – La sfida è integrare sicurezza, sostenibilità e innovazione in un unico modello operativo, capace di garantire risultati economici e responsabilità sociale.

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