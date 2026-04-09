Forum ecosostenibilità, Parodi (Interwaste): “Tecnologia e isole smart per una gestione rifiuti più efficiente in Liguria”

Tecnologia, integrazione e sostenibilità sono alla base del modello Interwaste. Il sistema punta a rendere più efficiente la gestione dei rifiuti attraverso soluzioni innovative, con particolare successo in Liguria grazie alle ecoisole informatizzate.

Modello – “Interwaste si avvale per l’operatività di una serie di fornitori di consolidata esperienza”, ha spiegato Lorenzo Parodi, direttore generale della società. Un approccio che consente di offrire un’ampia gamma di soluzioni in grado di rispondere alle esigenze di cittadini, gestori e amministrazioni.

Tecnologia – Il sistema integra diversi strumenti avanzati. “Spaziamo dai veicoli per la raccolta fino ai contenitori informatizzati con il supporto di software di intelligenza artificiale”, ha sottolineato Parodi. L’introduzione della mobilità elettrica rappresenta inoltre un ulteriore passo verso la riduzione dell’impatto ambientale.

Integrazione – Il punto di forza è la capacità di mettere in rete servizi e strumenti. L’obiettivo è migliorare l’efficienza complessiva del ciclo dei rifiuti, ottimizzando tempi e costi e garantendo una gestione più sostenibile.

Liguria – In questo contesto, la regione si è rivelata un banco di prova importante. “Vista la morfologia del territorio e l’importanza turistica e paesaggistica, il prodotto vincente risulta essere l’ecoisola informatizzata”, ha evidenziato Parodi.

Ecosistemi – Le ecoisole rappresentano una soluzione compatta e innovativa. Caratterizzate da un ridotto impatto visivo e da un design curato, permettono anche una gestione intelligente dei rifiuti. Il sistema di tracciamento consente infatti di monitorare i conferimenti e ottimizzare i cicli di raccolta.

Benefici – I vantaggi sono sia economici che ambientali: riduzione dei costi operativi, minori emissioni e maggiore efficienza del servizio. Un modello che punta a coniugare innovazione tecnologica e qualità della gestione urbana.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.