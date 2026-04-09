Forum ecosostenibilità, Gonella (Interwaste) : “Servizi integrati e tecnologie per semplificare la gestione dei rifiuti”

Un sistema integrato che mette insieme tecnologia, servizi e informazione per migliorare la gestione dei rifiuti. È questa la visione alla base di Interwaste, progetto sviluppato per rispondere in modo concreto alle esigenze di cittadini e operatori del settore.

Origine – “Interwaste nasce dall’idea di coniugare le esigenze della raccolta dei rifiuti ad ampio spettro”, ha spiegato Carlo Gonella, amministratore delegato della società. L’obiettivo iniziale era costruire un’infrastruttura completa, capace di collegare i bisogni dei cittadini con quelli dei gestori, spesso legati a tempi e costi operativi.

Sistema – Il progetto si è sviluppato come un insieme di soluzioni integrate. “Creare un’infrastruttura e dare un servizio completo”, ha sottolineato Gonella. Il modello si articola su più livelli: gestione operativa, informazione per i cittadini e disponibilità di strumenti adeguati per il conferimento dei rifiuti.

Tecnologia – Un elemento centrale è rappresentato dall’innovazione. Le soluzioni proposte puntano a rendere più semplice e accessibile la gestione quotidiana dei rifiuti, migliorando al tempo stesso l’efficienza dei servizi. L’integrazione tra piattaforme e strumenti consente di ottimizzare i processi e ridurre gli sprechi.

Liguria – La regione si è dimostrata particolarmente ricettiva. “Abbiamo creato su tutta la regione dei sistemi integrati per la gestione dei rifiuti”, ha spiegato Gonella. Un lavoro che ha coinvolto diverse tecnologie e servizi, con l’obiettivo di offrire maggiore flessibilità agli utenti.

Servizi – Il punto di forza resta la semplicità per il cittadino. I sistemi sviluppati permettono una gestione più intuitiva ed economica dei rifiuti, facilitando il rapporto con il servizio pubblico e migliorando l’efficacia complessiva del sistema.

Prospettive – Il modello Interwaste guarda ora a un’ulteriore diffusione, puntando su innovazione e integrazione per rispondere alle sfide della sostenibilità e dell’economia circolare.

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