Formazione digitale per la logistica, da Spediporto e Endofap Liguria nasce il progetto LOGIN

Nasce a Genova LOGIN, un progetto formativo gratuito dedicato alla digitalizzazione del settore logistico-portuale. L’iniziativa, finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, è promossa da ENDOFAP Liguria in collaborazione con Spediporto e la sua partecipata SpediFORM, con l’obiettivo di colmare il divario tra domanda e offerta di competenze digitali, favorendo occupazione e innovazione.

Competenze digitali – Il progetto LOGIN risponde alla crescente esigenza di figure professionali in grado di gestire processi sempre più automatizzati e digitali nel mondo della logistica. La trasformazione tecnologica del comparto richiede capacità aggiornate e multidisciplinari, capaci di integrare competenze informatiche e conoscenza dei flussi operativi. “Il futuro della logistica è sempre più digitale e richiede professionisti preparati a utilizzare strumenti avanzati per l’analisi dei dati e la gestione dei processi”, spiegano da ENDOFAP Liguria.

Corsi – LOGIN prevede quattro percorsi formativi altamente specializzati, pensati per rispondere in modo concreto alle esigenze del mercato. I corsi riguardano Power BI & Big Data, dedicato all’analisi dei dati per decisioni strategiche e operative; AI Agents, focalizzato su automazione e ottimizzazione dei processi; Blockchain, per la tracciabilità e la sicurezza delle operazioni; e Blue Social Media, che promuove una comunicazione digitale sostenibile e professionale. Ogni corso prevede due edizioni da 60 ore ciascuna, per un totale di 480 ore di formazione e 120 partecipanti complessivi.

Destinatari – I percorsi sono aperti a giovani in cerca di prima occupazione, a persone disoccupate e a lavoratori che intendono aggiornare o ampliare le proprie competenze. L’obiettivo è creare un ponte tra formazione e occupazione, riducendo il divario di competenze che ancora oggi rappresenta un ostacolo alla piena transizione digitale.

Collaborazione – Il coinvolgimento di Spediporto e SpediFORM rappresenta un elemento strategico del progetto. Grazie al contatto diretto con le imprese del territorio, le attività formative possono essere modellate sulle reali esigenze del settore, favorendo così un inserimento lavorativo più rapido e mirato. “Lavoriamo per connettere la formazione con il mondo produttivo, creando figure capaci di interpretare l’innovazione come opportunità di sviluppo”, sottolineano da Spediporto.

Transizione – LOGIN si inserisce nelle politiche regionali e comunitarie per la transizione digitale e verde, mirando a sostenere l’evoluzione tecnologica del porto di Genova e del suo indotto. Le competenze digitali e sostenibili rappresentano oggi un fattore decisivo per mantenere competitività, sicurezza e trasparenza in un sistema economico in costante trasformazione.

Iscrizioni – Le schede informative e i moduli di adesione ai corsi sono disponibili sul sito di ENDOFAP Liguria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di Spediporto all’indirizzo info@spediporto-genova.com .

