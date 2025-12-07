Federtrasporto: a Bruxelles il punto su logistica e trasporti italiani

Decarbonizzazione, investimenti su transizione verde e digitale, competitività delle imprese, infrastrutture e intermodalità: questi alcuni degli importanti temi al centro della seconda edizione di L&T’s Talk, l’evento organizzato da Federtrasporto a Bruxelles sul futuro della logistica e dei trasporti e che ha visto la partecipazione di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei rappresentanti delle istituzioni europee e delle imprese associate.

“Il futuro della mobilità italiana ed europea si gioca sulla capacità di innovare, investire e collaborare. Solo attraverso un dialogo costante tra istituzioni e imprese possiamo affrontare con successo le sfide della transizione ecologica e digitale, rafforzare le nostre infrastrutture e garantire competitività al sistema Paese. L&T’s TALK nasce proprio con questo spirito: fare rete, condividere visioni e costruire insieme le condizioni per una mobilità sostenibile, efficiente e proiettata al futuro,” ha dichiarato Paolo Colombo, presidente di Federtrasporto.

La federazione di Confindustria ha sottolineato che per la competitività del settore è fondamentale creare le condizioni favorevoli, rafforzare gli investimenti nelle reti e nei nodi di trasporto, in una prospettiva intermodale che assicuri l’efficienza dei flussi di merci e di persone su scala internazionale. Strumenti come il Masterplan europeo sull’alta velocità e il Sustainable Transport Investment Plan (STIP), in linea con gli obiettivi europei di rafforzamento della rete ferroviaria ad alta velocità, sono strategici per orientare gli investimenti futuri. Bisogna favorire l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto, la sostenibilità e la competitività dell’intero comparto logistico e dei trasporti, superando l’approccio che ha fin qui escluso dagli investimenti legati al Green Deal interi settori dei trasporti.

Per Federtrasporto, inoltre, carburanti a basse emissioni e biocarburanti sono uno degli strumenti più efficaci per ridurre l’impatto ambientale del settore, senza precludere lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni sostenibili secondo il principio della neutralità tecnologica.

