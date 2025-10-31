Food & Hearth, il 15 novembre la terza edizione a Genova

Terza edizione di Food & Hearth, organizzato da Arca Liguria (Associazione regionale cardiologi ambulatoriali), il 15 novembre prossimo all'Hotel Continental a Genova.

Ne abbiamo parlato in studio con Laura Casalino, cardiologa Asl 3 e presidente di Arca Liguria; Sergio Agosti, cardiologo Asl 3 osoepdale Micone e territorio, Arca Liguria.

Ecco il loro intervento a Liguria Live, in onda su Telenord e telenord.it.









