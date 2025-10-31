Food & Hearth, il 15 novembre la terza edizione a Genova
di Maurizio Michieli
Terza edizione di Food & Hearth, organizzato da Arca Liguria (Associazione regionale cardiologi ambulatoriali), il 15 novembre prossimo all'Hotel Continental a Genova.
Ne abbiamo parlato in studio con Laura Casalino, cardiologa Asl 3 e presidente di Arca Liguria; Sergio Agosti, cardiologo Asl 3 osoepdale Micone e territorio, Arca Liguria.
Ecco il loro intervento a Liguria Live, in onda su Telenord e telenord.it.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:arca liguria food & Hearth
Condividi:
Altre notizie
Nomine sanità, Nicolò: "Non abbiamo bloccato nulla. Modello innovativo sulla formazione"
31/10/2025
di Carlotta Nicoletti - Katia Gangale
Psicologo scolastico, lo stato attuale e le prospettive di una figura fondamentale
30/10/2025
di Maurizio Michieli
ACCP, a Telenord il convegno con Bassetti e altri esperti a confronto sulle nuove sfide delle malattie infettive
29/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Neirone in salute, i risultati dei primi sei mesi: il 77% degli abitanti ha aderito
29/10/2025
di Redazione
Associazione Alzheimer Liguria, iniziative e progetti per le famiglie dei malati
29/10/2025
di Maurizio Michieli Katia Gangale