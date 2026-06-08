Fondocasa rilancia da Pietra Ligure: “AGAIN” per raddoppiare rete e rafforzare il network

Dal Teatro Moretti di Pietra Ligure Fondocasa ha rilanciato la propria strategia industriale davanti a oltre 500 consulenti: crescita della rete, potenziamento dei servizi e obiettivo di raddoppiare le agenzie entro due anni.

Radici – L’evento “AGAIN” ha riportato il gruppo nel luogo simbolo della sua nascita. “È un momento emozionante perché partiamo da Pietra Ligure, dove siamo nati”, ha spiegato Alessandro Pollero, presidente di FCgroup Holding. La rete conta oggi oltre 500 consulenti riuniti per condividere obiettivi e prospettive.

Crescita – Il piano industriale punta a un’espansione significativa. “Il futuro è quello di raddoppiare la rete nell’arco di due anni, sia nel settore immobiliare che creditizio, con supporto anche della parte assicurativa”, ha affermato Pollero, sottolineando una traiettoria di sviluppo già avviata.

Risultati – Il gruppo guarda ai numeri con soddisfazione. “Il settore sta andando molto bene, sia sul fronte immobiliare sia finanziario. Siamo soddisfatti dei risultati 2025 e certi di confermare gli obiettivi nel 2026”, ha aggiunto il presidente.

Strategia – Il progetto prevede anche il rafforzamento della struttura interna. L’obiettivo dichiarato è passare dalle attuali 120 agenzie a circa 200 entro 18-24 mesi, con nuove aperture già programmate, tra cui il potenziamento della presenza nel Lazio e su Roma.

Visione – Sul palco anche l’amministratore delegato Roberto Perego, che ha descritto l’evento come momento di coesione. “AGAIN serve a ricreare un senso di appartenenza che non si è mai perso, ma che oggi si rafforza nel confronto con la rete”, ha spiegato.

Piano – Tre i pilastri indicati da Perego: ampliamento della rete, miglioramento dei servizi alle agenzie e rafforzamento della struttura manageriale. “Le persone sono al centro del progetto: questa giornata serve a condividere l’action plan dei prossimi 12-24 mesi”, ha sottolineato.

Obiettivo – Il gruppo si prepara così a un nuovo ciclo di sviluppo che punta a consolidare la presenza nazionale, in vista del traguardo dei 40 anni di attività.





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