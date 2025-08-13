Fondo sovrano norvegese bilancia gli investimenti marittimi: Cosco giù, Maersk e Grecia in crescita

Nel primo semestre del 2025, il fondo sovrano norvegese Government Pension Fund Global ha ristrutturato significativamente il proprio portafoglio nel settore marittimo e logistico, portando gli investimenti complessivi a 4,8 miliardi di dollari (erano 4,6 a fine 2024).

Tra le principali mosse: l’uscita totale dalla danese Norden e un drastico taglio della quota in Cosco Shipping Holdings, colosso statale cinese, scesa da 50 a 1 milione di dollari. Al contrario, sono cresciuti gli investimenti in Maersk (ora a 195 milioni di dollari, sesta partecipazione per peso nel comparto), nella greca Danaos (da 14 a 22,5 milioni), e in Adnoc Logistics & Services di Abu Dhabi (da 19 a 46 milioni).

È stata inoltre aperta una nuova posizione nella greca Navios (13 milioni), mentre restano marginali le quote in Scorpio Tankers e nella britannica Clarksons.

I titoli più rilevanti in portafoglio restano DSV (1,9 miliardi), Royal Caribbean, Carnival, Viking e la giapponese NYK. nfine, Norges Bank Investment Management, che gestisce il fondo, ha comunicato la dismissione di tutte le azioni israeliane non incluse nell’indice di riferimento, motivandola con la crisi umanitaria in corso a Gaza.

