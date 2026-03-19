Fondazioni lirico – sinfoniche: contratto scaduto da 20 anni. I sindacati al Carlo Felice: “Chiediamo attenzione”

Prima dell’Opera ‘Il Campiello’, andata in scena ieri sera al Carlo Felice i lavoratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche (Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uilm e Fials) attraverso un messaggio hanno voluto ricordare le motivazioni della mobilitazione a livello nazionale da parte delle organizzazioni sindacali sulla situazione attuale: “In primis, il protrarsi della situazione di stallo nel rinnovo del CCNL 2022-2024, rinnovo necessario per dar seguito agli impegni assunti nel triennio precedente, dopo oltre 20 anni di vacanza contrattuale, con una riduzione del 40% del potere di acquisto della nostra retribuzione. A ciò si aggiunge la totale mancanza di un confronto con le parti sociali sul percorso di riforma del Codice dello Spettacolo, passaggio fondamentale per definire quello che sarà il futuro del nostro settore. Esprimiamo infine forte preoccupazione per i vincoli sul turnover confermati dall'ultima legge di bilancio, che limitano ulteriormente la possibilità di nuove assunzioni, aggravando la già cronica carenza di organico e alimentando pericolose forme di precarietà strutturale. Tutti questi elementi minano seriamente la stabilità del lavoro, la qualità della produzione artistica e la tutela di un patrimonio culturale simbolo dell'Italia nel mondo, già riconosciuto Patrimonio UNESCO”, ha ricordato nel messaggio davanti al pubblico Giuseppe Francese Rsa Fistel Cisl Carlo Felice che ha letto a nome di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie di contratto.

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