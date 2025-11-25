Fondazione Chiossone, nasce il Comitato tecnico scientifico per la ricerca sulla disabilità visiva

La Fondazione David Chiossone ha ufficialmente costituito il proprio Comitato Tecnico Scientifico, un organismo nato con l’obiettivo di rafforzare ricerca, innovazione e sviluppo nei servizi dedicati alle persone con disabilità visiva.

Il Comitato, coordinato da Aldo Vagge, direttore scientifico della Fondazione, sarà affiancato dal direttore generale Simone Torretta, dalla responsabile delle residenze Paola Cianciosi, dalla responsabile medica della riabilitazione Elena Cocchi e dalla project manager Federica Calabria. È composto da nove esperti con competenze cliniche, riabilitative, ingegneristiche e neuroscientifiche, tra cui Fabio Benfenati, Angelo Schenone, Michele Iester, Mohamad Maghnie, Giulio Sandini, Silvio Sabatini, Lino Nobili, Luca Tagliafico e Monica Gori.

«La ricerca scientifica è parte costitutiva della nostra missione e il Comitato garantirà continuità allo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità visiva», ha spiegato Claudio Cassinelli, presidente della Fondazione Chiossone.

Il Comitato avrà il compito di coordinare progetti di ricerca, valutare nuove linee di sviluppo e rafforzare le collaborazioni con università, istituti di ricerca nazionali e internazionali e partner tecnologici. «Il Comitato rappresenta un’innovazione fondamentale nel panorama della ricerca sulla disabilità visiva, combinando eccellenza scientifica e approccio multidisciplinare», ha aggiunto Aldo Vagge.

Fondata nel 1868, la Fondazione Chiossone è oggi un punto di riferimento nazionale: conta 197 dipendenti, segue ogni anno oltre 1.200 persone di tutte le età con disabilità visive e altre fragilità, erogando circa 30.000 prestazioni nei Centri Ambulatoriali per le Disabilità Visive e oltre 12.000 nel Centro per le disabilità dello sviluppo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.