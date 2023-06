Fondazione Carige sostiene AIRC: una giovane ricercatrice dell'IIT riceve 50mila euro

Fondazione Carige sigla la propria collaborazione con Fondazione AIRC destinando 50 mila euro, nel 2023, per il co-finanziamento di una borsa di studio assegnata a Mara Di Filippo, giovane ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Un impegno concreto che sottolinea l’importanza della collaborazione e della sinergia tra realtà diverse per dare forza alla ricerca nella sfida comune contro il cancro.





“La collaborazione tra Fondazione Carige e AIRC è un'importante testimonianza di come un impegno congiunto possa portare a risultati significativi per tutta la comunità – evidenzia Paolo Momigliano, Presidente di Fondazione Carige –. La collaborazione tra diversi soggetti è difatti essenziale per affrontare le sfide più grandi della società e migliorare il benessere della comunità in generale, compresa la lotta contro il cancro”.





“Decidendo di affiancare AIRC – afferma Lorenzo Anselmi, Presidente Comitato Liguria di Fondazione AIRC – le fondazioni bancarie come Fondazione Carige contribuiscono non solo al grande obiettivo di rendere il cancro sempre più curabile, ma anche al potenziamento economico, sociale e culturale del territorio, perché investire nella ricerca significa creare energie e sinergie capaci di generare un forte impatto in termini di sviluppo locale”.





Fondazione AIRC sostiene i giovani che decidono di intraprendere un percorso di ricerca oncologica. Per il solo 2023 ha investito oltre 21 milioni di euro in progetti di ricerca dedicati ai giovani e in borse di studio, tra cui quella assegnata alla dottoressa Di Filippo.





“Sono grata a Fondazione Carige e a Fondazione AIRC che hanno deciso di collaborare per sostenere la mia ricerca – commenta la dottoressa Mara Di Filippo, titolare della borsa di studio biennale post-doc presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova –. Grazie al loro supporto potrò impegnarmi per contribuire a migliorare la qualità di vita delle persone a partire dallo sviluppo di nuovi farmaci contro il cancro. Sono entusiasta di poter dare il mio contributo in questo campo attraverso il lavoro svolto in laboratorio, punto di partenza essenziale per poter ottenere risultati concreti”.





Il Comitato Liguria di Fondazione AIRC, presieduto da Lorenzo Anselmi, è attivo dal 1981 con l’obiettivo di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi, che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per il 2023 per la Liguria sono stati deliberati 3.291.730 euro per il sostegno di 26 progetti di ricerca e 2 borse di studio