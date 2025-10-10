Fondazione Carige apre le porte ai giovani: arte, musica e parole per “È Cultura!”

Dall’11 al 19 ottobre, la sede di Fondazione Carige ospiterà una settimana di eventi culturali nell’ambito di “È Cultura!”, la rassegna nazionale promossa da ABI e Acri che coinvolge banche e fondazioni per valorizzare il loro patrimonio artistico.

L’iniziativa vedrà letture teatrali, concerti, scenografie originali e visite guidate animate da giovani artisti, attori e musicisti. Ad aprire simbolicamente la rassegna, una scenografia ideata dal collettivo GAGS - Giovani Artisti Genovesi Scenografi, installata all’ingresso del palazzo, ispirata all’architettura romanica. “Vogliamo dare spazio ai giovani, trasformando la cultura in un’esperienza viva, aperta e condivisa”, spiega Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige.

Tra gli appuntamenti principali:

Sabato 11 ottobre : letture da “Gli amori difficili” di Calvino, a cura della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale.

Venerdì 17 ottobre : il Trio Luzzati dell’Orchestra Paganini eseguirà brani di Brahms, de Falla, Perosi e altri.

Sabato 18 ottobre : letture dalle lettere di Katherine Mansfield e Virginia Woolf, seguite da un concerto con musiche di Dvořák e Taneyev.

Domenica 19 ottobre: esibizione dei giovani musicisti dell’Orchestra Paganini con un repertorio che spazia da Corelli a Bartók.

In occasione dei Rolli Days, Palazzo Doria Carcassi sarà anche visitabile con tour guidati nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Info e programma completo su: eculturadavivere.it.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.