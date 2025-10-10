Fondazione Carige apre le porte ai giovani: arte, musica e parole per “È Cultura!”
di steris
L’iniziativa vedrà letture teatrali, concerti, scenografie originali e visite guidate animate da giovani artisti, attori e musicisti
Dall’11 al 19 ottobre, la sede di Fondazione Carige ospiterà una settimana di eventi culturali nell’ambito di “È Cultura!”, la rassegna nazionale promossa da ABI e Acri che coinvolge banche e fondazioni per valorizzare il loro patrimonio artistico.
L’iniziativa vedrà letture teatrali, concerti, scenografie originali e visite guidate animate da giovani artisti, attori e musicisti. Ad aprire simbolicamente la rassegna, una scenografia ideata dal collettivo GAGS - Giovani Artisti Genovesi Scenografi, installata all’ingresso del palazzo, ispirata all’architettura romanica. “Vogliamo dare spazio ai giovani, trasformando la cultura in un’esperienza viva, aperta e condivisa”, spiega Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige.
Tra gli appuntamenti principali:
-
Sabato 11 ottobre: letture da “Gli amori difficili” di Calvino, a cura della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale.
-
Venerdì 17 ottobre: il Trio Luzzati dell’Orchestra Paganini eseguirà brani di Brahms, de Falla, Perosi e altri.
-
Sabato 18 ottobre: letture dalle lettere di Katherine Mansfield e Virginia Woolf, seguite da un concerto con musiche di Dvořák e Taneyev.
-
Domenica 19 ottobre: esibizione dei giovani musicisti dell’Orchestra Paganini con un repertorio che spazia da Corelli a Bartók.
In occasione dei Rolli Days, Palazzo Doria Carcassi sarà anche visitabile con tour guidati nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.
Info e programma completo su: eculturadavivere.it.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Collezionismo: 'grette' di birra da tutto il mondo, Saverio Reggio le espone per la prima volta a Genova
08/10/2025
di Anna Li Vigni
“Il lutto si addice ad Elettra”, Livermore riporta O’Neill in scena: mito, psicoanalisi e memoria teatrale
08/10/2025
di Anna Li Vigni
Il Teatro della Tosse compie 50 anni: mezzo secolo di spettacoli tra tradizione e sperimentazione
07/10/2025
di Anna Li Vigni