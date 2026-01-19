Foggia: Celenza Valfortore lancia la comunità energetica comunale, risparmi e sostenibilità per 1.200 cittadini

Celenza Valfortore diventa il primo comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, a dotarsi di una comunità energetica rinnovabile comunale aperta a cittadini, imprese ed enti locali. Il consiglio comunale ha aderito all’unanimità, lo scorso 20 novembre, alla comunità energetica Solar Valley.

Fondata nel 2023, Solar Valley conta oggi circa 3.800 iscritti, 130 comuni aderenti e 11.000 punti di prelievo e consegna. Si tratta di una rete di condivisione energetica basata sulla produzione e sul consumo locale di energia rinnovabile.

Quella di Celenza Valfortore è la prima comunità energetica rinnovabile di Solar Valley in Puglia. Il meccanismo è semplice: l’energia prodotta viene condivisa tra produttori e consumatori, che ricevono incentivi senza cambiare fornitore e senza rischi.

