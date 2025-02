Focus Cultura, Rockets, Fiera del disco e la mostra Antropocene a Napoli

La Fiera del disco - Tremila visitatori alla 25ma edizione della Fiera del Disco ai magazzini del cotone del Porto Antico di Genova. In esposizione, tra vinili, MIX e CD, oltre 130.000 pezzi. Dall’organizzatore Marco Massari, alcuni consigli su come conservare e pulire un disco.

I Rockets in concerto - Hanno chiuso il loro “The Last Frontier Tour” con un viaggio musicale nel tempo e nello spazio. Il gruppo ha proposto molti dei brani contenuti nel nuovo disco "The last frontier" oltre ai successi che hanno reso famosa la band nel mondo come "On the road again", "Galactica" e "Future woman".

L'oratorio di Sant’Antonio Abate in vico sotto le Murette - Il Cristo Bianco (1710) e il Cristo Moro, crocifisso processionale di Domenico Bissoni (1639), non appartenevano originariamente al patrimonio storico di Sant’Antonio Abate, ma provengono dall’oratorio di San Giacomo delle Fucine, demolito nel 1872 per fare spazio alla costruzione di via Roma.



Antropocene. La Terra a ferro e fuoco - Una mostra interattiva che esplora i principali impatti antropici sul nostro pianeta a Città della Scienza di Napoli.



Il Consiglio della settimana - “A cena con Joe DiMaggio”: il libro sulla leggenda italoamericana del baseball a cura di Valentina Diamantini.

Il cartellone - Appuntamenti da non perdere a Genova e in Liguria.

Gli orari - Focus Cultura va in onda il venerdi alle 12, 14, 19.45 e 23. Il sabato alle 11,19.20 e 22.30 su Telenord e in streaming sul sito www.telenord.it.





