Foce blindata per il corteo di Genova Antifascista contro CasaPound

Giornata ad alta tensione nel centro di Genova con la manifestazione promossa da Genova Antifascista con concentramento in piazza Alimonda, nel cuore del quartiere della Foce. Il corteo è stato organizzato per protestare contro la presenza della sede di CasaPound, in un clima già segnato dalle tensioni delle ultime settimane, in particolare quelle registrate davanti all’hotel che ha ospitato un incontro legato all’iniziativa denominata “Remigrazione”.

Gli organizzatori hanno ribadito che la mobilitazione non si fermerà qui: nuove iniziative sono già state annunciate per martedì, in concomitanza con il Consiglio Comunale, e per sabato prossimo, ancora in piazza Alimonda. Sul piano politico è tornato al centro del dibattito il tema dello scioglimento di CasaPound, questione che divide forze istituzionali e opinione pubblica e che continua ad alimentare il confronto cittadino.

Già venerdì 13 febbraio la zona era stata teatro di un massiccio dispiegamento di Forze dell’Ordine. Dalle 19, tra via Montevideo e le strade limitrofe, erano scattate chiusure temporanee e controlli agli accessi, con mezzi blindati e pattuglie a presidiare i punti considerati più sensibili. Il dispositivo preventivo era stato attivato in relazione all’annunciato arrivo di gruppi politici diretti verso una sede locale dopo un incontro a Sestri Ponente, con l’obiettivo di evitare contatti e possibili tensioni con i collettivi antifascisti.

Le restrizioni hanno avuto ripercussioni immediate sulla viabilità. Deviazioni obbligatorie, difficoltà nel raggiungere le abitazioni e problemi di parcheggio che hanno messo a dura prova i residenti. Il traffico si è riversato sulle strade secondarie, con rallentamenti che hanno interessato anche Piazza Tommaseo, dove si sono formate lunghe code nel corso della serata.

Nel pomeriggio di sabato 14 febbraio il corteo è partito regolarmente e, intorno alle 17.30, ha deviato su via Caffa in direzione di piazza Tommaseo. Tra i partecipanti anche rappresentanze dei lavoratori portuali. Le Forze dell’Ordine manterranno un presidio rafforzato per tutta la durata della manifestazione e non si escludono ulteriori modifiche alla viabilità nelle prossime ore se necessario. Nel quartiere il clima resta delicato, tra la volontà di manifestare e la crescente preoccupazione di residenti e commercianti per i disagi legati alle continue mobilitazioni.

