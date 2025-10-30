Fincantieri sigla un accordo strategico con l’Arabia Saudita per lo sviluppo del settore marittimo

Fincantieri, leader mondiale nella cantieristica navale ad alta complessità, e il Ministero dell’Industria e delle Risorse Minerarie del Regno dell’Arabia Saudita hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) volto a promuovere lo sviluppo di un ecosistema marittimo avanzato, sostenibile e ad alto contenuto tecnologico, in linea con gli obiettivi della Saudi Vision 2030.





L’accordo è stato siglato a Riyadh da Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, e da Saleh Shabab Al-Solami, CEO dell’Industrial Center del Ministero dell’Industria e delle Risorse Minerarie. Rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della cooperazione tra Italia e Arabia Saudita in ambito industriale e tecnologico, promuovendo il trasferimento di competenze e know-how a supporto del processo di trasformazione e diversificazione industriale del Regno nel lungo periodo. L’intesa stabilisce un quadro di collaborazione per la progettazione, costruzione e manutenzione di unità navali, nonché per lo sviluppo di piattaforme offshore dual-use e progetti integrati nel settore marittimo e infrastrutturale.





La partnership prevede anche uno stretto coordinamento con aziende specializzate, istituzioni accademiche e centri di ricerca, sotto l’egida del Saudi Industrial Center, per rafforzare la formazione e lo sviluppo di competenze in settori quali l’integrazione di sistemi navali avanzati, le tecnologie per gli smart shipyards, ovvero cantieri navali intelligenti, i sistemi di propulsione green, la trasformazione digitale, la cybersecurity e la formazione tecnica.





Per Fincantieri, questo accordo rappresenta una nuova tappa nella sua crescente presenza in Arabia Saudita e consolida il posizionamento strategico del Gruppo nel Regno. Dopo l’apertura lo scorso maggio degli uffici di Fincantieri Arabia for Naval Services a Riyadh, il Gruppo ha rafforzato la propria presenza nella regione e ha riaffermato il proprio impegno duraturo nei confronti del Regno. L’intesa è pienamente coerente con la visione industriale di lungo periodo dell’azienda, nota come “Onda Lunga”, che si fonda su collaborazione, innovazione e trasferimento di conoscenze e competenze.





Questa cooperazione si aggiunge a una rete crescente di partnership già avviate da Fincantieri con istituzioni saudite di eccellenza, tra cui la Saudi Red Sea Authority (SRSA), la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) rafforzando il ruolo del Gruppo come partner strategico nella crescita delle capacità marittime e industriali dell’Arabia Saudita.





“Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di lungo termine in Arabia Saudita”, ha dichiarato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri. “Unendo l’expertise globale di Fincantieri alla visione industriale del Regno, siamo pronti a costruire un ecosistema marittimo avanzato e sostenibile, in linea con gli obiettivi Vision 2030. Vogliamo continuare a essere protagonisti della trasformazione industriale dell’Arabia Saudita, investendo nello sviluppo delle competenze locali e nella creazione di una filiera innovativa e autonoma. Vogliamo generare valore duraturo per le future generazioni e per le economie di entrambi i Paesi.»

