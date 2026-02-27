Fincantieri inaugura la nuova generazione di sottomarini U212NFS

Presso lo stabilimento Fincantieri del Muggiano, a La Spezia, si è tenuta la cerimonia di impostazione del primo sottomarino di nuova generazione U212NFS (Near Future Submarine) destinato alla Marina Militare. L’unità rientra nel programma che prevede la realizzazione di quattro sommergibili e lo sviluppo del relativo supporto logistico, iniziativa gestita da OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement). La consegna della prima unità è programmata per il 2029.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la classe U212NFS rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai precedenti U212A, grazie a una progettazione più avanzata, a un maggiore apporto tecnologico nazionale e a un’integrazione più spinta dei sistemi di bordo. Tra le principali innovazioni sviluppate dall’industria italiana figurano la batteria di propulsione agli ioni di litio e il nuovo sistema di combattimento, soluzioni che assicureranno livelli più elevati di silenziosità, autonomia operativa, efficienza e resilienza cibernetica.

Il programma U212NFS, sottolinea inoltre Fincantieri, contribuisce a tutelare e valorizzare il patrimonio di competenze dell’industria nazionale, rafforzando il posizionamento tecnologico del gruppo e dell’intera filiera italiana, anche grazie a un incremento della componentistica prodotta sul territorio. Un ruolo centrale è svolto dal cantiere del Muggiano, che con oltre cento anni di attività e più di cento sottomarini costruiti rappresenta un riferimento storico per la componente subacquea nazionale.