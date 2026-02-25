Porto di Cagliari, stagione crocieristica 2026 da record: 181 scali e oltre 600mila passeggeri

La stagione crocieristica 2026 del porto di Cagliari durerà praticamente tutto l’anno, dal 27 gennaio al 27 dicembre, e punta a stabilire nuovi record: sono previsti 181 scali e oltre 600.000 passeggeri, presentati ufficialmente al molo Ichnusa durante una conferenza stampa.

Lo scalo, parte della rete di Global Ports Holding, registra un incremento dell’11% rispetto ai 163 approdi del 2025 e un aumento del 26% del traffico passeggeri rispetto ai circa 478.000 dell’anno scorso. Tra questi, 40.000 passeggeri saranno movimentati in operazioni di imbarco e sbarco, un primato storico per il porto sardo.

«Questi risultati confermano il ruolo crescente di Cagliari come destinazione mediterranea – sottolinea Raffaella Del Prete, direttore generale di Gph Italian Cruise Ports – grazie alla collaborazione tra il porto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna e il Comune di Cagliari».

Il calendario operativo evidenzia il rafforzamento delle principali compagnie:

Costa Crociere manterrà Cagliari come porto di turnaround parziale per l’ammiraglia Costa Toscana con 37 scali tra marzo e novembre;

MSC Crociere raddoppierà le toccate settimanali aggiungendo 29 approdi della MSC Splendida a quelli domenicali della MSC Musica (21 scali);

Aida Cruises effettuerà 15 scali, Silversea Cruises 9 contro 1 del 2025, e P&O Cruises 6 contro 3;

Sono inoltre previste presenze di TUI Cruises, Celebrity Cruises, Princess Cruises, Cunard Line, Oceania Cruises, Fred. Olsen Cruise Lines, Holland America Line, Viking Cruises, Marella Cruises e Regent Seven Seas Cruises. In totale saranno 31 le compagnie al Molo Rinascita, 15 delle quali per la prima volta.

Tra le novità, Disney Cruise Line effettuerà tre scali tra maggio e luglio, inserendo Cagliari per la prima volta nei suoi itinerari. Il picco operativo è previsto il 28 ottobre, quando quattro navi saranno contemporaneamente in porto con circa 12.000 passeggeri, rendendo ottobre il mese più intenso con 34 approdi.

Dal 2016, anno di ingresso nella rete Gph, il porto ha beneficiato della presenza internazionale del gruppo nei Caraibi, nel Mediterraneo e in Asia-Pacifico, contribuendo alla crescita dei traffici e alla diversificazione delle compagnie.

Lo scalo crocieristico cagliaritano, strategicamente posizionato tra Penisola Iberica, Italia e Nord Africa, dispone di due grandi banchine per navi di ultima generazione e di un terminal moderno di 630 mq. La combinazione tra infrastrutture, posizione geografica e offerta turistica della città – dal centro storico alle spiagge del sud Sardegna – continua ad aumentare l’attrattività dello scalo, consolidando una crescita strutturale per il comparto crocieristico regionale.

