AdSP Mar Ligure Orientale: nuovo sterilizzatore hi-tech per i rifiuti alimentari extra UE

“L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale continua a portare avanti progetti green, sia in autonomia sia con il supporto di operatori privati che condividono gli obiettivi dell’Ente per una piena sostenibilità dei porti”, ha dichiarato il Presidente Bruno Pisano.

Il 2026 segna un passo decisivo grazie a Sepor S.p.A., storica azienda ambientale del territorio, che ha completato un importante investimento tecnologico presso la piattaforma di trattamento rifiuti del Molo Garibaldi.

Al centro dell’innovazione c’è l’installazione di un’autoclave di ultima generazione per la sterilizzazione dei rifiuti alimentari provenienti da navi che arrivano da porti extra-UE. Questo intervento rafforza il ruolo di Sepor, attiva nello scalo spezzino fin dai primi anni ’50 come concessionario per la raccolta, gestione e trattamento dei rifiuti marittimi, garantendo sicurezza ambientale e sanitaria del porto.

Pochi porti italiani dispongono di un impianto di trattamento dei rifiuti così strutturato. La sterilizzazione dei rifiuti alimentari extra-UE è infatti obbligatoria per legge: questi materiali rientrano nella categoria più severa prevista dalla normativa europea sui sottoprodotti di origine animale. La legge stabilisce che tali rifiuti debbano essere inceneriti o sottoposti a sterilizzazione conforme alla norma UNI 10384 e al Regolamento (UE) 142/2011.

Il trattamento previene la diffusione di agenti patogeni transfrontalieri, come peste suina africana, afta epizootica o altre zoonosi, tutelando la salute pubblica e il patrimonio zootecnico nazionale. La sterilizzazione a vapore saturo effettuata da Sepor funziona quindi come un vero “scudo biologico” contro i rischi sanitari legati ai traffici marittimi internazionali.

Per garantire efficienza, sicurezza e sostenibilità, Sepor ha investito circa 450.000 euro per sostituire l’impianto Omasa con il nuovo sterilizzatore Getinge GSS-R 121422, uno dei sistemi più avanzati sul mercato nel settore della sterilizzazione industriale.

