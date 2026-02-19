AdSP Mar Ligure Orientale, Sepor installa impianto all’avanguardia per i rifiuti delle navi

"L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale continua a promuovere progetti green, sia autonomamente sia insieme a operatori privati che condividono gli obiettivi di sostenibilità", ha dichiarato il Presidente Bruno Pisano.

Nel 2026, Sepor S.p.A., storica azienda ambientale attiva nel porto spezzino fin dagli anni ’50, ha completato un importante intervento tecnologico presso il Molo Garibaldi: l’installazione di un’autoclave di ultima generazione per la sterilizzazione dei rifiuti alimentari provenienti da navi extra-UE.

Si tratta di un obbligo di legge, previsto dalla normativa europea sui sottoprodotti di origine animale (Reg. UE 142/2011 e norma UNI 10384), volto a prevenire il rischio di diffusione di agenti patogeni come peste suina africana, afta epizootica o altre zoonosi. L’autoclave Getinge GSS-R 121422, sostituendo il precedente impianto Omasa, funge da vero “scudo biologico” per la comunità, garantendo sicurezza, efficienza e sostenibilità.

L’investimento è stato di circa 450.000 euro, confermando il ruolo di Sepor come punto di riferimento nella gestione dei rifiuti marittimi, tra i più avanzati impianti del settore in Italia.

