Marche: 1,6 milioni di euro per sicurezza e riqualificazione dei porti regionali

La Regione Marche stanzia 1,6 milioni di euro per la manutenzione e il potenziamento di tutti i porti e approdi di propria competenza. L’obiettivo è garantire sicurezza, funzionalità e valorizzazione delle infrastrutture portuali.

Gli interventi previsti comprendono il dragaggio dei fondali interni e delle imboccature, con possibilità di riutilizzare i materiali rimossi, oltre alla manutenzione e al rifiorimento di scogliere e dighe foranee. Il finanziamento coprirà anche il consolidamento di banchine e pontili, la riqualificazione delle porzioni urbane incluse nei Piani Regolatori Portuali o nelle aree demaniali, e la manutenzione dei manufatti esistenti.

Le risorse potranno essere impiegate anche per l’adeguamento e l’ampliamento degli impianti tecnologici, la realizzazione di nuove opere di difesa foranea per garantire la sicurezza della navigazione e tutte le infrastrutture previste dai Piani Regolatori Portuali, incluse eventuali ulteriori opere di investimento all’interno del perimetro portuale.

“Non si tratta di interventi occasionali, ma di investimenti strutturali che incidono sulla sicurezza della navigazione e sulla piena operatività dei nostri porti – sottolinea l’assessore regionale a Porti, Aeroporto e Interporto, Giacomo Bugaro – Investire in dragaggi, opere di difesa e riqualificazione significa tutelare il lavoro, sostenere l’economia del mare e rafforzare la competitività delle città costiere. Con questa delibera diamo strumenti concreti ai Comuni per intervenire efficacemente”.

La ripartizione dei fondi prevede: Civitanova Marche (239.372,61 mq) con il 37,13% del totale; Senigallia (114.630 mq, 17,78%); Fano (108.264,38 mq, 16,79%); San Benedetto del Tronto (68.407 mq, 10,61%); Porto San Giorgio (63.128,19 mq, 9,80%); Numana (50.832,14 mq, 7,89%).

