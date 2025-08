Fincantieri: Eugenio Santagata nuovo direttore della Divisione Navi Militari

A partire dal 1° settembre 2025, Eugenio Santagata sarà il nuovo Direttore della Divisione Navi Militari di Fincantieri. Succederà a Dario Deste, che lascia l’incarico per raggiunti limiti di età dopo una lunga carriera nel Gruppo, ma continuerà a collaborare con l’Amministratore Delegato per seguire le attività negli Stati Uniti.

Santagata porta con sé una solida esperienza nel settore della difesa e della sicurezza, maturata sia in ambito operativo che manageriale. Dopo un inizio di carriera come ufficiale dell’Esercito Italiano in contesti internazionali complessi, ha ricoperto incarichi dirigenziali in aziende strategiche, tra cui Elettronica SpA (ELT Group), dove si è occupato di sviluppo internazionale e pianificazione strategica in aree geopolitiche ad alta priorità.

Dal 2015 ha ampliato la propria attività al settore della cyber intelligence e della sicurezza informatica, fondando e portando in Borsa CY4GATE. Ha anche guidato il rilancio di Telsy, società del Gruppo TIM, ricoprendo infine il ruolo di Chief Public Affairs, Security & International Business Officer del Gruppo.

La sua formazione è altrettanto articolata: laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, è un ex allievo della Scuola Militare Nunziatella e dell’Accademia Militare di Modena. Ha completato il proprio percorso accademico con due master negli Stati Uniti, tra cui un LL.M. in Law e un M.Sc. in Management, e un MBA presso la London Business School. Attualmente insegna alla LUISS Business School e alla Khalifa University, ed è insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica.

Il CEO e Direttore Generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha commentato: "“Accogliamo Eugenio Santagata in un ruolo strategico per il futuro del nostro Gruppo. Il suo profilo unisce una solida esperienza nel settore della difesa a una visione commerciale internazionale. Un insieme di competenze che sarà vincente per affrontare le sfide globali che ci attendono. A Dario Deste va un sentito ringraziamento per il grande contributo assicurato in tanti anni di responsabilità all’interno del Gruppo.”









