Fincantieri cresce su tutti i fronti: utile in forte aumento e carico di lavoro record a 57,7 miliardi

Fincantieri archivia il primo semestre 2025 con risultati solidi e in crescita in tutti i segmenti, confermando la traiettoria positiva già avviata lo scorso anno. Il gruppo guidato da Pierroberto Folgiero ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, mostrando performance in netta accelerazione: ricavi a 4,576 miliardi di euro (+24% rispetto al primo semestre 2024), EBITDA a 311 milioni (+45%), e utile netto salito a 35 milioni, contro la perdita di 27 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

"Questi risultati non sono solo numeri, ma la fotografia di un’azienda che ha saputo trasformare la complessità globale in opportunità concrete di crescita", ha commentato Folgiero, sottolineando anche il consolidamento degli utili avviato a fine 2024 e la sostenibilità del modello industriale nel lungo periodo.





Indebitamento in calo e redditività in crescita - La profittabilità migliora sensibilmente: l’EBITDA margin si attesta al 6,8%, in crescita di un punto percentuale rispetto al 5,8% del primo semestre 2024. La posizione finanziaria netta, pur restando in negativo a 1,644 miliardi di euro, si riduce ulteriormente, con un rapporto PFN/EBITDA sceso a 2,7x, già in anticipo rispetto al target fissato per il 2027.





Boom di ordini e 100 navi in portafoglio - Sul fronte commerciale, Fincantieri registra un semestre eccezionale con nuovi ordini per 14,7 miliardi di euro, quasi raddoppiati rispetto al primo semestre 2024 (+93%), pari al 96% dell’intero valore acquisito nel 2024. Il book to bill si attesta a 3,2x, segno di una domanda forte e costante nei segmenti core dell’azienda. Il backlog sale così a 41,9 miliardi di euro (+35% rispetto a fine 2024), mentre il carico di lavoro complessivo raggiunge il record storico di 57,7 miliardi, pari a 7,1 volte i ricavi dell’anno scorso. Sono 100 le navi attualmente in portafoglio, con consegne previste fino al 2036 e 13 unità già consegnate nei primi sei mesi da otto stabilimenti del gruppo.





Confermati e rivisti al rialzo i target 2025 - Fincantieri conferma le previsioni di ricavi per l’intero 2025 attorno ai 9 miliardi di euro e rivede al rialzo la guidance sul rapporto di indebitamento, che ora si attesta tra 2,7x e 3,0x (rispetto alla precedente indicazione “in linea con il 2024”). Anche l’EBITDA margin è previsto in ulteriore crescita, oltre la soglia del 7%.









