Fincantieri consegna alla Marina Militare la nave “Tritone”: tecnologia e modularità per le sfide del mondo subacqueo

Fincantieri ha consegnato alla Marina Militare l’unità polivalente di supporto “Tritone”, una nave progettata per garantire elevata versatilità operativa, con particolare attenzione alle attività nella dimensione subacquea. La cerimonia si è svolta presso il cantiere di Palermo alla presenza di rappresentanti istituzionali e industriali.

Tra i partecipanti l’Ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro, Comandante logistico della Marina Militare, l’Ammiraglio Ispettore Capo Cristiano Nervi, Direttore NAVARM, e Gabriele Maria Cafaro, Executive Vice President Underwater del gruppo.

L’unità “Tritone” è stata sottoposta a un articolato programma di ammodernamento che ne ha potenziato le capacità operative, rafforzando al tempo stesso l’integrazione con il sistema delle competenze nazionali della Marina. Il punto di forza della nave risiede nella sua configurazione modulare, che consente di gestire e supportare diversi tipi di payload, inclusi sistemi senza equipaggio aerei, di superficie e subacquei. Questa flessibilità permette una rapida riconfigurazione in base alle missioni, garantendo un’elevata adattabilità operativa.

L’architettura modulare rappresenta inoltre un elemento strategico in prospettiva futura, poiché consente l’integrazione continua di tecnologie aggiornate senza la necessità di intervenire sulla piattaforma principale. Un approccio che assicura rapidità di evoluzione in risposta alle nuove esigenze operative.

La nave avrà anche un ruolo chiave nello sviluppo delle future Unità Polivalenti per la Sorveglianza della Dimensione Subacquea, destinate a entrare in servizio a partire dal 2031. Attraverso attività di sperimentazione, “Tritone” contribuirà infatti alla definizione di soluzioni tecnologiche e operative in un ambito sempre più strategico per la sicurezza nazionale.

L’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha sottolineato come la dimensione subacquea stia diventando un ecosistema complesso, in cui convergono esigenze di difesa, applicazioni civili e attività industriali. In questo contesto, ha evidenziato, la capacità di integrare sistemi senza equipaggio con le piattaforme tradizionali rappresenta un elemento decisivo per l’evoluzione delle capacità marittime. La nave “Tritone” si inserisce così nella strategia industriale del gruppo, che individua proprio nel dominio subacqueo uno dei pilastri del Piano 2026–2030.

Con questa consegna, Fincantieri rafforza il proprio ruolo nello sviluppo di tecnologie avanzate, proponendosi come attore centrale nella costruzione di soluzioni integrate e modulari, capaci di operare dalla superficie al fondale e di rispondere in modo efficace alle sfide emergenti nel settore della sicurezza e dell’innovazione marittima.

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