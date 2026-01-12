Fincantieri, allarme Cgil: decine di lavoratori attendono mesi il loro salario

Da diversi mesi, decine di lavoratori impiegati in varie ditte dell’arredamento navale in subappalto per Fincantieri stanno subendo gravi ritardi nei pagamenti dei loro salari.





Il problema, secondo quanto segnalato dai sindacati, è legato al cambio di appaltante e alla fragilità economica di alcune di queste aziende, con conseguenze pesanti proprio sui lavoratori. Molti dipendenti non hanno ricevuto le buste paga né i bonifici, nonostante l’appaltante sia una società controllata interamente da Fincantieri.





“Da subito abbiamo segnalato queste criticità alla direzione aziendale, ma la situazione persiste – dichiarano dalla Fiom Cgil Genova –. Da fine dicembre i lavoratori stanno lottando per ottenere il riconoscimento del loro giusto salario”.





Recentemente è stato firmato un protocollo che garantisce regolarità retributiva e continuità lavorativa ai dipendenti degli appalti diretti Fincantieri. Tuttavia, i sindacati chiedono che tali garanzie siano estese anche ai lavoratori delle ditte in subappalto.





Per questo motivo, la Fiom Cgil Genova ha richiesto un incontro urgente con la direzione centrale di Fincantieri, sottolineando la necessità di risolvere rapidamente una situazione definita “indegna”.

