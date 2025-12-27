Finanziamenti per sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza: nove arresti a Genova

Sono state arrestate a Genova nove persone, accusate di aver finanziato Hamas tramite tre associazioni di beneficenza. L’operazione è stata condotta dalla Digos di Genova, in coordinamento con la Direzione centrale della Polizia di prevenzione, insieme al Nucleo di Polizia economico-finanziaria e al Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza.
Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali e reali, per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro, disposta dal gip di Genova su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Il provvedimento riguarda nove indagati, tutti destinatari della custodia in carcere, e tre associazioni coinvolte nell’indagine.
Gli indagati sono accusati di fare parte e di avere finanziato l’associazione Hamas (“Harakat Al-Muqawma Al-Islamiya” ovvero “Movimento della resistenza islamica”), chesi propone il compimento di atti con finalità di terrorismo, in particolare contro lo Stato di Israele, ed è stata designata come organizzazione terroristica da parte dell’Unione Europea.