Finale Ligure, scalatore precipita e muore

di Redazione

Un climber austriaco di 35 anni e' morto nella Falesia dei Tre Porcellini mentre si arrampicava su una parete di roccia con la fidanzata

Tragico incidente mortale questa mattina a Finale Ligure. Un climber austriaco di 35 anni e' morto questa mattina nella Falesia dei Tre Porcellini mentre si arrampicava su una parete di roccia con la fidanzata. L'uomo e' precipitato per circa 40 metri.

Immediato l'intervento sul posto dei soccorritori, ma per il 35enne non c'era piu' nulla da fare.

Ancora da accertare le cause della tragedia. Sul luogo della tragedia è atteso il magistrato di turno, la dottoressa Maddalena Sala.