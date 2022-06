Finale Ligure, muore l'assessore al Turismo Claudio Casanova:fatale un malore

Lutto a Finale Ligure. Claudio Casanova, assessore al turismo, sport e cultura del comune di Finale Ligure dal 2014 è morto per un malore. Aveva 67 anni. Lascia la moglie Milena e tre figli. Proclamato il lutto cittadino.

Imprenditore, titolare della "Casanova Acque Minerali" di Finale Ligure, è stato presidente della Polisportiva del Finale e della Consulta dello Sport. Molto apprezzato in città era solito aiutare chiunque gli chiedesse un aiuto.

"E' una perdita immensa per tutta la comunità, per la nostra Polisportiva del Finale di cui fu Presidente, come lo fu della Consulta dello Sport, e per il mondo dello sport in generale. Non sarà mai abbastanza forte il ringraziamento che tutti noi potremmo dirti per tutto quello che hai fatto negli anni" scrive in una nota la Polisportiva del Finale.