Filiali in estizione: nasce il sito per mappare la desertificazione bancaria

Uilca, il sindacato dei lavoratori bancari, ha lanciato chiusurafilialinograzie.it, una piattaforma per monitorare la chiusura delle filiali in Italia, confrontare i dati su base regionale e raccogliere la voce dei cittadini.

L’iniziativa nasce nell’ambito della campagna “Chiusura filiali? No, grazie”, già attiva dal 2023, con l’obiettivo di portare all’attenzione pubblica un fenomeno che ha conseguenze economiche e sociali pesanti: meno sportelli significa meno accesso ai servizi bancari, in particolare per anziani e aree periferiche, e minori opportunità per cittadini e imprese.

Nei soli ultimi cinque anni, in Italia sono scomparse 4.658 filiali (76 al mese), portando il totale sotto quota 20.000. Secondo un’indagine Uilca, 9 italiani su 10 sono contrari alla chiusura e ritengono fondamentale il rapporto umano con l’operatore, che il bancomat non può sostituire.

Per oltre il 70% degli intervistati, l’assenza di una filiale influenza le scelte abitative e di investimento. Con questo sito, Uilca punta a dare voce ai territori, mappare il disagio e spingere per un modello bancario più vicino alle persone.

