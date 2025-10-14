Filiali in estizione: nasce il sito per mappare la desertificazione bancaria
di steris
Nei soli ultimi cinque anni, in Italia sono scomparse 4.658 filiali (76 al mese), portando il totale sotto quota 20.000
Uilca, il sindacato dei lavoratori bancari, ha lanciato chiusurafilialinograzie.it, una piattaforma per monitorare la chiusura delle filiali in Italia, confrontare i dati su base regionale e raccogliere la voce dei cittadini.
L’iniziativa nasce nell’ambito della campagna “Chiusura filiali? No, grazie”, già attiva dal 2023, con l’obiettivo di portare all’attenzione pubblica un fenomeno che ha conseguenze economiche e sociali pesanti: meno sportelli significa meno accesso ai servizi bancari, in particolare per anziani e aree periferiche, e minori opportunità per cittadini e imprese.
Nei soli ultimi cinque anni, in Italia sono scomparse 4.658 filiali (76 al mese), portando il totale sotto quota 20.000. Secondo un’indagine Uilca, 9 italiani su 10 sono contrari alla chiusura e ritengono fondamentale il rapporto umano con l’operatore, che il bancomat non può sostituire.
Per oltre il 70% degli intervistati, l’assenza di una filiale influenza le scelte abitative e di investimento. Con questo sito, Uilca punta a dare voce ai territori, mappare il disagio e spingere per un modello bancario più vicino alle persone.
