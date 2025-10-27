Filarmonica Sestrese a Telenord: dal 1845 una storia di musica, solidarietà e impegno sociale
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Un punto di riferimento per la cultura musicale e la solidarietà nel ponente genovese
Una storia lunga quasi due secoli, fatta di note, passione e comunità. La Società Filarmonica di Sestri Ponente, fondata nel 1845, continua ancora oggi a essere un punto di riferimento per la cultura musicale e la solidarietà nel ponente genovese.
In studio con Katia Gangale, il presidente Roberto Parodi racconta i valori e i progetti che animano la Filarmonica, mentre in collegamento dalla sede di Sestri Ponente Anna Li Vigni dialoga con Tommaso Martin, consigliere dell’associazione, per scoprire come la musica possa essere anche strumento di inclusione e promozione sociale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Sanremo: Mimmo Locasciulli, cinquant'anni di carriera, premiato al Tenco dalla Siae
26/10/2025
di steris
Treno storico Genova-Ventimiglia: oltre 200 viaggiatori per celebrare i cent'anni del Dopolavoro Ferroviario
26/10/2025
di Stefano Rissetto
Il Mar Ligure che cambia, riscaldamento delle acque ed ecosistemi costieri: il convegno al Ducale
25/10/2025
di Anna Li Vigni