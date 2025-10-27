Cultura

Filarmonica Sestrese a Telenord: dal 1845 una storia di musica, solidarietà e impegno sociale

di Anna Li Vigni - Katia Gangale

Un punto di riferimento per la cultura musicale e la solidarietà nel ponente genovese

Una storia lunga quasi due secoli, fatta di note, passione e comunità. La Società Filarmonica di Sestri Ponente, fondata nel 1845, continua ancora oggi a essere un punto di riferimento per la cultura musicale e la solidarietà nel ponente genovese.

In studio con Katia Gangale, il presidente Roberto Parodi racconta i valori e i progetti che animano la Filarmonica, mentre in collegamento dalla sede di Sestri Ponente Anna Li Vigni dialoga con Tommaso Martin, consigliere dell’associazione, per scoprire come la musica possa essere anche strumento di inclusione e promozione sociale.

